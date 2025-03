Disagi nel centro cittadino di Porto Torres dove sono in corso i lavori di riqualificazione della rete idrica. Da oggi, lunedì 10 a mercoledì 19 marzo resterà chiuso al traffico un tratto del centro lungo il corso Vittorio Emanuele. In particolare la limitazione alla circolazione stradale riguarda il tratto tra via Mare e via Petronia. La corrente di traffico discendente della via Sassari sarà deviata nella via Petronia, quella ascendente in via Azuni.

La modifica alla viabilità si è resa necessaria per l’esecuzione degli interventi di sistemazione delle condotte, lotto B, da parte della ditta Cim s.r.l. Nove giorni di interruzione della strada con conseguenti disagi per i cittadini e le attività. Il traffico sarà riaperto a conclusione dei lavori. Nel tratto interessato si erano verificati dei guasti con perdite d’acqua dalle condotte, criticità che avevano interessato l’intero sistema idrico cittadino, attualmente sottoposto da Abbanoa ad un importante intervento di riqualificazione.

