Cantieri aperti per ristrutturare gran parte degli alloggi di edilizia popolare di proprietà di Area, distribuiti tra i quartieri del Villaggio Verde, Villaggio Satellite e altre zone urbane della città di Porto Torres, edifici che presentano criticità strutturali importanti. Una operazione con un quadro economico di 17 milioni e 100mila euro e i primi 6 milioni e mezzo di euro immediatamente disponibili, come disposto dall’assessorato regionale ai Lavori Pubblici, guidato da Antonio Piu.

I primi ponteggi sono stati allestiti in via Marche per intervenire sui punti critici delle palazzine, a partire dalle problematiche interne e fino alle facciate e ai balconi. Su 68 palazzine di edilizia popolare, Area ha la disponibilità immediata di 22 abitazioni sui quali si sta già intervenendo, mentre le altre sono di proprietà mista. Numeri illustrati dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, intervenuto nei giorni scrosi per un sopralluogo presso la ex sede Anteas, nel Villaggio Satellite, a Porto Torres.

