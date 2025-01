Ancora uno stop dell’erogazione dell’acqua, martedì 28 gennaio, nel territorio comunale di Porto Torres, dove proseguono le attività di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina che porteranno a modificare il sistema di approvvigionamento di oltre diecimila utenze, garantendo un servizio più efficiente e una drastica riduzione delle dispersioni idriche. Come già avvenuto il mese scorso nelle principali condotte, ora si procederà con l’installazione di nuove apparecchiature di regolazione in ulteriori 10 nodi idrici.

I punti interessati sono: via Ettore Sacchi incrocio via Galileo Galilei; via Antonelli;via Balai incrocio via Pertini; viale della Libertà incrocio via Rinascita; via Filippo Brunelleschi incrocio via Antonelli; viale delle Vigne incrocio viale della Libertà; viale della Libertà incrocio vie della Cultura; via Sassari incrocio via Leonardo da Vinci; via Ettore Sacchi incrocio via Principessa Giovanna e via Sassari fronte civ. 143. Trattandosi di interventi particolarmente complessi, per poterli eseguire sarà necessario sospendere l’erogazione, martedì prossimo, nel centro abitato dalle 7 alle 23. I lavori rientrano negli interventi di efficientamento della rete idrica di Porto Torres che Abbanoa sta portando avanti tramite un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e l’ingegnerizzazione dell’intero sistema di approvvigionamento del centro abitato.

Si tratta dell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi Pnrr del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune di Porto Torres è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre quattro milioni di euro.

© Riproduzione riservata