L’amministrazione comunale di Porto Torres ha disposto la chiusura al pubblico dei giardini e del parco giochi di via Balai, a partire da martedì 25 fino a giovedì 27 febbraio per consentire le operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione.

Resterà chiusa anche l’area destinata ai cani con ingresso da via Romagnosi.

I lavori di sistemazione dell’impianto luce con sostituzione di corpi luminosi si sono resi necessari a seguito delle continue interruzione nella zona. Il parco giochi riaprirà regolarmente al termine degli interventi venerdì 28 febbraio.

La giunta comunale aveva deliberato l’approvazione del progetto esecutivo degli “Interventi di messa in sicurezza, implementazione, manutenzione straordinaria ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune”.

L’investimento complessivo ammonta a 550mila euro. In totale, il progetto prevede l'installazione di 842 nuovi corpi illuminanti in tutta la città e i lavori stanno seguendo un ordine delle priorità per intervenire prima nelle aree dove si registrano le situazioni più urgenti e successivamente estendersi alle altre zone urbane.

