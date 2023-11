Ladri nei cantieri del “Super bonus 110%”, entrati in azione in via della Libertà, nel quartiere del Villaggio Satellite a Porto Torres, dove sono in corso gli interventi di efficientamento energetico negli edifici popolari.

I malviventi hanno fatto piazza pulita di gran parte del materiale edilizio, trafugando sacchi di intonaco e colla, oltre a 15 rotoli di rete porta intonaco, 8 porzioni di geolite e sei pacchi da 30 metri quadri l’uno di pannelli da cappotto.

Un bottino del valore di circa 2500 euro, prodotti acquistati dalla ditta esecutrice che aveva avviato il cantiere per sistemare gli stabili, autorizzati dai condomini con il contributo gestionale di Area, l’Agenzia regionale per edilizia abitativa, proprietari di alcuni appartamenti.

Una brutta sorpresa per i residenti che accortisi del furto del materiale, stoccato all’interno dei portici dell’edificio, hanno denunciato il fatto ai carabinieri della compagnia locale.

«Oggi sono venuto a conoscenza dalla ditta esecutrice che a seguito del rifornimento di materiale ad inizio settimana hanno rubato il materiale», ha dichiarato Francesco Carta, amministratore di condominio di diversi edifici popolari.

«Ritengo inaccettabile che ci siano persone che passano il tempo a rubare i materiali creando disagi ad aziende che con sacrificio cercano di onorare gli impegni presi».

«Chi ha provato ad accedere ai benefici fiscali come proprietario e condomino o peggio come professionista operante nel settore, – aggiunge Carta – conosce gli anni di lavoro buttati al vento in pratiche, cantieri e denari mai arrivati»

