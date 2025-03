Ordinanza urgente del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, una misura che dispone l’interdizione al passaggio e alla sosta, a chiunque non autorizzato, nel vialetto di ingresso del Parco Belvedere in via Balai, a causa del rischio di crollo di una struttura metallica. La ruggine ha consumato gran parte delle strutture di sostegno, tanto da mettere a rischio le persone che frequentano la zona. Il provvedimento è stato emesso questa mattina, mercoledì 26 marzo, per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.

A seguito del sopralluogo del personale tecnico comunale, per scongiurare rischi alla salute e all’integrità fisica della collettività, si è ravvisata la necessità di adottare un provvedimento urgente di interdizione del vicolo lungo tutto il percorso della struttura sovrastante il tratto pedonale che, dall’ingresso di via Balai, conduce al chiosco in legno.

Il provvedimento ha effetto immediato. In caso di inadempienza sarà applicata ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro come previsto dalla normativa apposita, fatta salva l’applicazione da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione e senza pregiudizio dell’azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato. Il personale dell’ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono stati incaricati della vigilanza per l’osservanza dell' ordinanza e del compito di adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

