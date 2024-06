I bambini e la legalità, la fiducia nelle forze dell’ordine e la sicurezza. La Polizia di Stato ha incontrato, il 4 giugno gli alunni della scuola dell’Infanzia “Gavino Gabriel”, situata a Porto Torres in viale delle Vigne, un confronto con i piccoli a cui ha partecipato il personale della Questura di Sassari e della Polizia scientifica. Durante l’iniziativa i circa 100 bambini presenti hanno accolto gli operatori all’interno della scuola e hanno intonato loro l’inno di Mameli con tanto di bandierine tricolori realizzate con le loro manine.

Un colloquio che ha rappresentato per i bambini una occasione per interagire con gli operatori della Polizia di Stato, i quali hanno illustrato ai bimbi i compiti che quotidianamente svolgono, nonché il funzionamento delle autovetture e del materiale in dotazione. In segno di ringraziamento, i bambini della scuola hanno poi fatto avere alla Questura un cartellone da loro realizzato con disegni relativi a quanto illustrato durante l’incontro.

