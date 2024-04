Le criticità sono quelle di un vecchio edificio da tempo privo di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria. La caserma della Guardia di Finanza di Porto Torres cade a pezzi. Questa mattina nella sede di via Ponte Romano sono ritornati i vigili del fuoco del dipartimento locale. L’ennesimo intervento di messa in sicurezza. Cedimenti di calcinacci all’ingresso principale della struttura hanno costretto le squadre del 115 a transennare l’area, ormai off limits.

Attorno ai muri perimetrali dell’edificio, di proprietà dell’Agenzia del demanio-Direzione regionale Sardegna, la situazione non cambia. In passato una lesione del muro di recinzione esterno dell’immobile confinante con un parcheggio pubblico, dovuta al cedimento del piano di fondazione, aveva obbligato i vigili del fuoco a delimitare l’intera area. Grosse porzioni di intonaco hanno ceduto dalla facciata, proprio dove si trova il portone di ingresso degli agenti delle Fiamme Gialle.

Altre criticità relative al distacco di intonaci negli architravi di alcune finestre poste al piano primo lasciano scoperti i ferri di armatura. L’immobile, nella sua complessità, si trova in un generale stato di degrado, con alcuni ambienti che sono stati interdetti all’uso, una situazione di incuria dovuta alla vetustà, a evidenti infiltrazioni di acqua piovana e alla mancanza di interventi manutentivi.

