L'artista Odo Tinteri mostra ancora una volta l'amore per la comunità e per il patrimonio culturale di Porto Torres. Il pittore e scultore turritano di nascita, ma genovese di adozione, ha voluto restaurare l'opera da lui stesso creata e donata alla città nel 2017, dopo essere stata più volte vandalizzata e ridotta in frantumi.

Una tavola dedicata alla Passio dei Martiri Turritani, esposta davanti al Museo del Porto, un bassorilievo distrutto dai vandali alla fine dello scorso anno, che l'artista è riuscito a ricomporre dopo un attento lavoro e una grande dedizione.

«Ho restaurato il bassorilievo, uno dei diciotto che raccontano la Storia dei Martiri Turritano a Porto Torres. Questo, unico, è stato vandalizzato già tre volte. Il lavoro è stato impegnativo ma credo di essere riuscito a renderlo ancora visibile. Speriamo che duri». Queste le parole di Odo Tinteri che realizzo le 18 sculture, posizionate negli angoli più belli e simbolici della città, opere che raccontano ai cittadini e ai visitatori le vicende legate ai tre Santi Martiri.

