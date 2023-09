Colto da un infarto mentre trascorreva la serata in un ristorante in compagnia della famiglia. L’episodio è successo, ieri sera, in piazza Guglielmo Marconi, nel centro della città di Porto Torres. Erano le 22.40 quando è scattato l’allarme.

L’uomo, un turista romano di 68 anni, seduto a tavola in un noto locale per consumare la cena, improvvisamente ha accusato una fitta al petto, perdendo quasi i sensi e accasciandosi a terra. Subito è stata allertata la centrale operativa del 118. Sul posto è giunta un’ambulanza del Soccorso Sardo con medici e operatori sanitari a bordo, che utilizzando le corrette manovre e il defibrillatore hanno salvato in extremis il turista.

Fondamentale, nei primissimi minuti, si è rivelato l’intervento repentino degli operatori del 118, che con l’utilizzo dell’apparecchiatura hanno salvato la vita al 68enne. I medici hanno continuato per alcuni minuti a praticargli il massaggio cardiaco, prima di trasferire il paziente presso l’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari dove è stato ricoverato.

© Riproduzione riservata