Attimi di panico, poco dopo mezzogiorno, per una doppia caduta accidentale in via delle Vigne a Porto Torres, davanti agli scalini di accesso al supermercato Conad.

Lesioni ed ematomi sul viso, trauma al collo ed escoriazioni alle mani per una donna di 77 anni, residente del posto, caduta rovinosamente a terra dopo essere inciampata in uno dei marciapiedi sconnessi, mentre si recava al mercatino.

L’incidente, successo questa mattina, è l’ennesimo nel passaggio pedonale dove si registra un numero elevato di “vittime” di un percorso ad ostacoli. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ricoverata per una serie di accertamenti. L’anziana signora è ruzzolata per terra dopo essersi imbattuta su un segmento del marciapiede deteriorato, sbattendo violentemente la faccia sulla pavimentazione, ormai ridotta in cattive condizioni.

Quasi in concomitanza anche un altro incidente sempre nell’area mercatale, nella gradinata dissestata di accesso al supermercato: un’altra persona è caduta ed è stata soccorsa dai sanitari intervenuti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi.

“Nello stesso punto, tempo fa, cadde anche una mia cugina – racconta il figlio della 77enne ferita - che a distanza di quattro mesi dall’accaduto si trova ancora in convalescenza, nella fase di recupero per le conseguenze subite”.

