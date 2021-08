Un incendio di sterpaglie è divampato questa mattina nell’area industriale di Porto Torres. Le fiamme sono partite dalla zona boschiva interna di fronte all’area di proprietà della Laterizi Torres, nella strada provinciale 34 in direzione Stintino: all’interno del recinto arbusti, macchia mediterranea e una pineta.

Una nube di fumo è stata avvistata dagli uomini della compagnia barracellare del posto impegnati nell’attività di controllo e antincendio. L’area recintata da un cancello di ferro impediva l’accesso ai mezzi di intervento antincendio e ai pick up dei barracelli, pertanto è dovuto intervenire il personale dell’Asi - Area di sviluppo industriale - con una motosega metallica per poter tranciare il catenaccio e consentire alle divise verdi di entrare per primi e tentare di circoscrivere le fiamme in alcuni punti, dove avevano attecchito rapidamente. A domare il rogo i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, intervenuti con due cisterne per evitare il propagarsi dell’incendio nel boschetto di pini. Le operazioni di spegnimento hanno tenuto impegnati i barracelli e le squadre del 115 per circa un'ora.

Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone. Si indaga sull’origine del rogo e non si esclude la matrice dolosa: l’area è sottoposta a sequestro giudiziario.

