Incendio di sterpaglie e vegetazione nell’area in prossimità del parco Baden Powel, a pochi passi dal litorale di Balai, a Porto Torres.

Le fiamme si sono innalzate intorno alle 14 e si sono estese per un piccolo tratto.

È stato grazie alla prontezza degli agenti della Polizia Locale e dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti sul posto, che si è evitato che le fiamme si potessero propagare oltre il confine dell’area verde. Il vento ha favorito l'innalzarsi delle lingue di fuoco, immediatamente domate.

Si tratta di una delle zone a rischio incendio, tra le più colpite a Porto Torres. Una via di passaggio, che conduce alla strada di via Benedetto Croce, dove distrattamente si gettano mozziconi di sigarette che facilmente attizzano il fuoco.

In altre occasioni i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere incendi nella zona, con le fiamme che hanno raggiunto anche il parco adiacente, con pericolo per gli alberi e arbusti.

