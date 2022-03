A fuoco un canneto e sterpaglie nell’agro di Porto Torres. Una colonna di fumo ha invaso la zona periferica di Ponte Pizzinnu, in prossimità del nuovo cimitero. Le fiamme alte hanno invaso la vegetazione incolta e bruciato alcuni alberi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari in azione insieme ai colleghi del distaccamento di Porto Torres, due squadre operative con le autobotti che stanno cercando di arginare il rogo spinto dal vento verso l’interno. Un ettaro di terreno andato in fumo, un’operazione complessa per via della zona impervia.

Il fuoco rischia di espandersi ma fortunatamente nelle adiacenze dell’area interessata dal rogo non ci sono abitazioni. Gli uomini del 115 stanno valutando che cosa abbia innescato l’incendio. Un’azione involontaria oppure l’intenzione di provocare il fuoco.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono ancora in corso.

