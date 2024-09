Il rispetto per il mare, la natura e l’ambiente, principi e regole inseriti nei due Pannelli della Sostenibilità, posizionati nel territorio di Porto Torres su iniziativa della Fidapa Bpw Italy, sezione locale.

Nel pomeriggio, alla presenza della vicesindaca Simona Fois e degli esponenti della Fidapa, locali e nazionali, dell’Ami e dell’assessorato regionale all’Ambiente e dei Parchi dell’Asinara e di Porto Conte, si è inaugurato il primo pannello all’ingresso della spiaggia di Balai.

Sei regole all’insegna della tutela ambientale, contro l’abbandono dei rifiuti sulla sabbia, il fumo e l’utilizzo delle creme solari che non siano ecosostenibili. Esempi da seguire e rispettare per il bene della comunità, facendo in modo che le coste restino pulite e fruibili anche per le future generazioni affinchè possano trarne vantaggio.

Il secondo pannello verrà posizionato a Cala Reale, domani sabato 14 settembre, presso l’isola dell’Asinara. Sempre sabato alle 10, la sede del Parco Nazionale dell’Asinara ospiterà il convegno “Sostenibilità ambientale - nuove azioni attraverso la cooperazione”.

© Riproduzione riservata