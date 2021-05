Una discarica che giace ormai da mesi, un letto di immondizia lungo la strada che si affaccia su via Falcone a Borsellino, una di quelle zone infrastrutturate di Porto Torres molto frequentate di giorno e di notte. Diverse le segnalazioni da parte dei residenti, ma i cumuli di immondizia hanno continuato a rimanere lì, anzi, gli incivili hanno proseguito ad incrementarla. Così oltre ad un carrello della spesa colmo di rifiuti, diventato quasi un monumento al degrado, più avanti si trovano passeggini, scarti di materiale edilizio, avanzi alimentari e diversi oggetti di plastica.

La zona è frequentata da coloro che vi portano i propri cani per una passeggiata o da chi la sera cerca un po' di privacy, non proprio un posto romantico ma sicuramente nascosto. L’erba alta in entrambi i lati della strada, proprio davanti ai campi da tennis, non nasconde di certo la triste immagine di un’area colma di sporcizia con mucchi di sacchetti di rifiuti che disseminati qua e là continuano ad aumentare. “Noi continuiamo a fare segnalazioni ma il tempo passa e qui la mondezza cresce – lamentano i residenti – tutto giace in stato di abbandono da troppo tempo e qualcuno dovrebbe intervenire al più presto. C’è pericolo anche per la nostra salute: in questa zona abbiamo trovato anche delle siringhe, un segnale ulteriore di degrado”.

