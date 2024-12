Ritorna a Porto Torres come da tradizione la musica gospel con l’emozionante live dei Cgs Black soul Gospel Choir, il coro cagliaritano in giro per la Sardegna e la penisola con il tour natalizio 2024.

L’appuntamento è per domenica 8 dicembre alle ore 18, presso piazza Umberto I. Il gruppo nato nel 1996 e diretto dal maestro Davide Pili, ha fatto il suo esordio nel 1999 sotto la direzione di Francesco Mocci, in occasione dei festeggiamenti per Sa die e Sa Sardinia. Nel 2001 si consolidano le collaborazioni con il Movimento giovanile salesiano, una crescita costante che li porta fino ad oggi ad affrontare tappe importanti, nella crescita artistica, umana e spirituale. l concerto è inserito all’interno della manifestazione “Tutti pronti per il Natale”, organizzata dal Comune di Porto Torres in collaborazione con diverse associazioni cittadine, che porterà in città l’attesa atmosfera natalizia tra luminarie, mercatini, degustazioni, esibizioni di danza, musica, l’accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione della casetta di Babbo Natale.

© Riproduzione riservata