Il gruppo politico Unione Civica che siede tra i banchi della maggioranza in consiglio comunale a Porto Torres, cambia denominazione e aderisce a Orizzonte Comune, lista civica che ha sostenuto l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, nelle ultime elezioni regionali.

A comunicarlo nell’ultima seduta del consiglio è il capogruppo Sebastiano Sassu, passato dal M5s al nuovo gruppo, il quale ha annunciato gli altri nomi che ne faranno parte: la consigliera e presidente della commissione Politiche Sociali, Paola Conticelli, il consigliere e presidente della commissione Finanze, Gaetano Pinna, il consigliere e presidente della commissione Asinara, Claudio Piras, il presidente del consiglio, Franco Satta e dagli assessori Giansimona Tortu e Tore Frulio. Orizzonte Comune è rappresentato in Regione da un assessore a da quattro consiglieri.

«Riteniamo la nostra, una scelta importante, - ha detto Sassu - per avere dei rappresentanti regionali che possano essere di aiuto e di supporto alle azioni di questa amministrazione comunale». Una formazione eterogenea, proveniente da movimenti e gruppi politici diversi, tra cui due ex 5 Stelle (Sassu e Conticelli), «che però si riconoscono nei valori del civismo», aggiungono «ed ha come obiettivo il rafforzamento della attuale maggioranza», governata da una maggioranza Pd e Progetto turritano e da alcuni componenti aderenti ora ad Orizzonte Comune. Tutto anche in vista delle prossime amministrative, in programma nel 2026, dove ancora una volta si sceglie la strada del civismo che molti giudicano la morte della politica e altri come una ripartenza dal basso.

© Riproduzione riservata