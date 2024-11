Nella biblioteca comunale “Pigliaru” di Porto Torres, mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, si celebra “La notte dei pupazzi in biblioteca” , l’evento per bambini e famiglie che si ispira alla Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli Stati Uniti e ora anche in Giappone con il nome “Nuigurumi Otomarikai”, come raccontato nell’albo illustrato di Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada.

Mercoledì alle 16.30 ogni partecipante porterà il proprio pupazzo del cuore in biblioteca. Dopo aver ascoltato insieme una bella storia, i bambini gli augureranno “sogni d’oro”, lasciando che trascorra una notte speciale insieme agli altri amici pupazzi. Giovedì, invece, alla stessa ora, i bambini ritorneranno in biblioteca per riprendere il loro amico pelosetto e scoprire cosa ha combinato durante la notte.

Ogni pupazzo durante la notte sceglierà il libro che il suo amico umano dovrà prendere in prestito. Per partecipare alla Notte dei pupazzi bisognerà prenotare, contattando la biblioteca al numero 079 5008400.

