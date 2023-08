Si lavora a ritmi serrati per portare a termine i lavori di realizzazione del nuovo McDonald’s, il ristorante di fast food americano che verrà inaugurato il prossimo autunno a Porto Torres. Nell’ampia area di Monte Agellu, tra via Dell’Industria, via Mentana e via Guarino, sorgerà la struttura commerciale di circa 490 metri quadri che funzionerà da McDrive. Il punto di ristorazione si sviluppa su un’area attrezzata più estesa, di 3,700 metri quadri, che comprende una strada interna, parcheggi privati e verde, oltre ai sottoservizi di fognatura, illuminazione pubbica e rete idrica.

«Il comparto C7 dove sorge il McDonald’s si inserisce nel Piano di lottizzazione che accorpa anche i comparti C2 e C8, questi con destinazione essenzialmente residenziale, – spiega Mario Cappai, responsabile comunale Area lavori pubblici e Urbanistica - circa quattro ettari di zona edificabile dove verranno realizzati parcheggi pubblici, aree verdi fronte strada di via Verdi e abitazioni a schiera». Opere di urbanizzazione che la Set, la Società edile turritana che ha ottenuto il permesso di costruire convenzionato, dovrà realizzare in cinque anni. Un volto nuovo ad una zona di espansione, in uno degli ingressi della città che si estende fino all’ex Consorzio agrario, con nuove strade e palazzine private.

I lavori di costruzione del McDonald’s procedono spediti, una base di cemento armato e lastre di acciaio che compongono la struttura tirate sù in pochi mesi. Un’opportunità di lavoro oltre ad offrire un nuovo servizio. Il progetto era stato presentato nella commissione Urbanistica presieduta da Gavino Sanna e alla presenza dell’assessora Giansimona Tortu. Nei giorni scorsi l’ufficio tecnico comunale ha nominato Tonino Piras come collaudatore delle opere di urbanizzazione.

