Per rimettere in sesto il campo sportivo di Viale delle Vigne, in particolar modo il terreno di gioco in erba naturale, l'Amministrazione comunale di Porto Torres ha speso circa 80mila euro.

I lavori, iniziati appena dopo la stagione estiva, si sarebbero dovuti concludere a gennaio - febbraio. Cosa invece impossibile: i tempi sono saltati nettamente rispetto alla tabella di marcia prevista e il terreno di gioco non appare certo in buone condizioni. Sarà un successo se il Porto Torres calcio potrà calcare lo storico terreno entro la fine del campionato di Promozione, in cui mira alla salvezza.

"Speravamo di poter disputare le partite casalinghe a fine febbraio al Comunale - commentano in società -. Ma purtroppo i lavori si stanno dilungando. Questo ci sta creando notevoli disagi: tecnici ed economici. Giocare sempre lontani dal proprio pubblico per noi è un grave handicap. Per non parlare degli allenamenti. Speriamo che si acceleri nei lavori".

L'assessore allo Sport e vicesindaco Simona Fois invita alla pazienza e chiama in causa anche il maltempo: "Per le condizioni climatiche si è registrata una crescita irregolare del manto erboso - spiega - In alcuni punti è stato necessario piantare nuovamente i semi. Si vuole evitare, come spesso è accaduto in passato, la consegna di opere non eseguite a regola d'arte. La struttura verrà affidata infatti solo in condizioni ottimali".

