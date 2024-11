Il teatro comunale “Andrea Parodi” di Porto Torres, edificio costruito negli anni ’70, presenta nella facciata criticità strutturali con cedimenti di porzioni di cemento tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria. La giunta comunale ha dato parere positivo al progetto di fattibilità per gli interventi di messa in sicurezza dell’immobile, un piano redatto dall'architetto Renato Nunzio Meloni per conto della Rete Metropolitana Nord Sardegna soggetto attuatore del finanziamento della Regione Sardegna per un importo pari a 400 mila euro.

Nato come cine-teatro il Parodi, attualmente dotato di 586 posti a sedere, sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria volto a garantire sicurezza e piena fruibilità della struttura. L'intervento principale prevede la messa in sicurezza della facciata esterna con opere di risanamento del calcestruzzo e il restauro di travi, pilastri e intonaci, inclusa la demolizione e il rifacimento delle parti danneggiate. Prima di procedere con il rifacimento dei rivestimenti, verranno rimosse, restaurate e riposizionate le cancellate che chiudono le arcate del porticato dove saranno installati nuovi impianti di illuminazione a Led e luci di emergenza esterna, in sostituzione di quelli malfunzionanti e obsoleti. La nuova tinteggiatura dell’edificio riprenderà la colorazione originale. È previsto, inoltre, il restauro di alcuni infissi in legno e la sostituzione delle porte antipanico obsolete.

Nel corso dei lavori saranno lasciati liberi gli ingressi e le uscite per consentire agli spettatori di continuare a fruire degli spettacoli. «L’intervento – ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici, Simona Fois - consentirà di restituire lustro a uno degli spazi culturali maggiori della Sardegna e di rafforzare il ruolo del teatro come centro culturale polivalente, capace di attrarre non solo il pubblico locale, ma anche visitatori e appassionati in arrivo da tutta l’isola anche grazie a una programmazione di altissimo livello. La riqualificazione del “Parodi” non solo risponde alle necessità strutturali dell'edificio, ma rappresenta un contributo concreto alla crescita del patrimonio culturale del territorio». Inoltre il teatro “Andrea Parodi” grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Rta Olimpia che lo gestisce e la società E’Ambiente, attraverso l’avvio del progetto “Performance” finalizzato a migliorarne le prestazioni in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, punta a ottenere la certificazione ufficiale di Accredia come Eco-teatro, il primo in Sardegna e uno dei pochi in Italia.

