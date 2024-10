Oltre 500 le firme raccolte dai residenti del Villaggio Satellite, uno dei quartieri di Porto Torres che grida allarme per la situazione di grave degrado e di pericolosità per l’incolumità degli abitanti delle palazzine di proprietà di Area. Criticità portate all’attenzione dell’amministrazione comunale e del sindaco Massimo Mulas, oltre che dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, da parte di Loredana Loredana De Marco, referente cittadina del gruppo territoriale Movimento 5 Stelle.

Il sindaco ha risposto alla richiesta per un incontro, stabilito nella data di martedì 22 ottobre, che l’esponente del M5s ha presentato a nome dei cittadini firmatari, al fine di sollecitare un intervento urgente riguardante le gravi problematiche segnalate nel quartiere. La risposta all’appello dei cittadini del Villaggio Satellite è giunta anche dal rappresentante della giunta Todde, Antonio Piu, il quale in merito alle tante criticità elencate sulle palazzine Area, ha assicurato la sua presenza a Porto Torres il prossimo mese di novembre, per fare il punto della situazione e illustrare gli interventi in programma anche per le case di edilizia popolare che interessano il quartiere turritano.

«Denunciamo non solo i diversi cantieri aperti di edilizia popolare e poi abbandonati, senza alcuna segnaletica o messa in sicurezza, – sottolinea Loredana De Marco – ma anche la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con carenza di servizi di pulizia delle strade che aggravano le condizioni igieniche del rione».

