Sette anni di impegni nello sport e nel sociale, una strada per la solidarietà e la tutela della salute dei bambini. L’associazione sportiva culturale no-profit “Gianni Fresu”, ha consegnato alla U.O.C. di Pediatria della Aou di Sassari i proventi del torneo “Uniti per inseguire un Sogno! - 7° Trofeo Gianni Fresu", l’iniziativa benefica nata nel 2015 a Porto Torres con lo scopo di sostenere i bambini meno fortunati e dedicata al ricordo del compianto Gianni Fresu, per oltre un decennio dirigente e allenatore del settore giovanile del Porto Torres Calcio.

Il trofeo si è svolto dall’8 al 10 giugno del 2023 nel campo comunale e ha coinvolto 14 società giovanili, 35 squadre, 8 società amatori, circa 1500 bambini e 500 adulti. La generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere 7mila euro che l’associazione ha deciso di destinare all’acquisto di un aerosol per uso professionale clinico-ospedaliero, un Otoscopio Heine Beta e400 Led e di un Timpanometro professionale portatile per test rapidi e accurati. Alla cerimonia di consegna, ospitata giovedì 1° febbraio nella sala consiliare del Comune di Porto Torres, hanno partecipato il sindaco Massimo Mulas, il presidente del consiglio comunale Franco Satta, le assessore allo sport Simona Fois e alla cultura Maria Bastiana Cocco, il presidente dell’associazione Salvatore Fresu, la vicepresidente Antonella Ruggiu e tutto lo staff, il responsabile del reparto di pediatria Gianfranco Meloni insieme alla caposala Anna Maria Zara ad alcuni membri della sua èquipe e i rappresentanti della Fondazione di Sardegna, partner dell’iniziativa. L’Associazione Sportiva Culturale no-profit “Gianni Fresu” è sempre molto attiva nel realizzare eventi finalizzati alla raccolta di fondi da utilizzare per risolvere le problematiche e le necessità della comunità di Porto Torres e dell’intero hinterland sassarese, in particolare del settore ospedaliero. Nella storia ormai quasi decennale, il Trofeo Gianni Fresu è cresciuto in modo esponenziale sia nel numero di squadre, atleti e artisti partecipanti e sia in termini di donazioni.

A partire dalla prima edizione del 2015, sono stati raccolti complessivamente circa 30mila euro devoluti in beneficenza in favore di scuole calcio locali e, soprattutto, per acquistare materiale medico di prima necessità e apparecchiature utili alle equipe mediche di Pediatria per effettuare esami diagnostici sui piccoli pazienti, eseguire prelievi e registrare dati. Otoscopio Heine Beta e400 Led permette un'illuminazione uniforme e chiara e una visione senza riflessi del timpano e del condotto uditivo, nonché il semplice riconoscimento dei corpi estranei. Il Timpanometro professionale portatile è utile per condurre test di screening in modo semplice, rapido e preciso. «Lo sport è utile nella terapia medica ma è anche una scuola di vita – ha sottolineato Gianfranco Meloni – oggi non riceviamo soltanto delle apparecchiature ma un gesto di grande valore, un esempio di altruismo e di motivazione». «La macchina organizzativa – ha detto Salvatore Fresu – è già a lavoro per realizzare la prossima edizione del torneo che puntiamo a far diventare di livello nazionale».

© Riproduzione riservata