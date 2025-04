Il Partito sardo d’Azione di Porto Torres, «nel prendere atto che la discussione sull’approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale sta avvenendo senza il doveroso coinvolgimento di cittadini, del sistema imprenditoriale locale e dei professionisti turritani», intende porre all’attenzione della collettività le idee, le proposte ed il pensiero politico della sezione A. Simon Mossa su un tema di straordinaria importanza per lo sviluppo economico e sociale della città.

Con questo obiettivo i sardisti, nell’intento di dare un contributo fattivo per l’adozione del Puc, hanno promosso un Incontro-dibattito sul tema “Il Puc di Porto Torres per il Partito sardo d’Azione”.

Il convegno si terrà venerdì 11 aprile, nei locali del Museo del Porto alle ore 17,30. Interverranno Tore Faedda, commissario cittadino, Alessandro Pantaleo, ex consigliere sardista sul tema “Un altro Puc è Possibile?”, l’ingegnere Claudio Vinci sulla “Pianificazione urbana come strumento di governance e il ruolo della Vas nei piani urbanistici”, e infine Gavino Gaspa, ex assessore all’Ambiente che interverrà sugli “Spunti di sviluppo e riflessioni politiche”.

© Riproduzione riservata