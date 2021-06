Sebastiano Sassu, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio comunale di Porto Torres, è il nuovo vicepresidente del consiglio. La nomina è avvenuta durante l'ultima seduta dell'assemblea civica che ha deciso di conferirgli l'incarico con sei voti a favore e 13 schede bianche. Una elezione inserita nei primi punti all'ordine del giorno dallo stesso presidente del consiglio Franco Satta.

"Vi ringrazio per la fiducia che questo consiglio comunale mi ha accordato - ha dichiarato - per me è un onore ma anche un impegno che svolgero' con la massima dedizione e imparzialità". L'esponente pentastellato prende il posto del consigliere Ico Bruzzi del gruppo politico Cambiamo, il quale aveva rassegnato le dimissioni da vicepresidente dell'assemblea civica a seguito della vicenda personale che lo aveva coinvolto: il patteggiamento per violenze domestiche. Sassu, già assessore ai Servizi sociali e vicesindaco nella precedente amministrazione 5 Stelle, ha dichiarato di voler garantire le prerogative dei consiglieri garantendone l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

© Riproduzione riservata