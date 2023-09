Apre un nuovo ristorante fast food americano McDonald’s e insieme la selezione per assumere 50 lavoratori che potranno trovare occupazione nel locale di prossima inaugurazione a Porto Torres. Un’occasione per i candidati interessati che potranno partecipare alla prima fase della selezione online, rispondendo al questionario pubblicato nel sito dell’azienda e inserendo il proprio curriculum. Coloro che risulteranno idonei avranno accesso al test volto ad individuare i punti di forza.

La fase successiva, per coloro che supereranno la prova, sarà quella di ricevere la convocazione dell’azienda per un colloquio individuale attraverso il McDonald’s Job Tour. Un’opportunità per conoscere meglio la società e il lavoro che svolge nel mondo, grazie alla presenza di persone occupate nei ristoranti della zona.

A Porto Torres la struttura commerciale di circa 490 metri quadri che funzionerà da McDrive, sorgerà su un’area attrezzata, di 3.700 metri quadri, che comprende una strada interna, parcheggi privati e verde, oltre ai sottoservizi di fognatura, illuminazione pubblica e rete idrica.

