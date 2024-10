La gioia di stare all’altare l’avvertiva già da ragazzo e la chiesa la sentiva come luogo meraviglioso. Don Andrea Stara, 37 anni di Sorso, è il nuovo parroco moderatore in solidum della chiesa dello Spirito Santo a Porto Torres, chiamato a collaborare in sinergia tra le diverse parrocchie.

L’ingresso nella chiesa è stato celebrato insieme ai preti della diocesi turritana, con una solenne messa eucaristica presieduta dall’arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Gianfranco Saba, davanti all’immensa presenza dei fedeli che hanno affollato la parrocchia. Un momento di comunione di benvenuto iniziato con la lettura del decreto di nomina. «In questo giorno di festa la comunità parrocchiale dello Spirito Santo, riceve dal vescovo il suo nuovo parroco moderatore, nella persona del presbitero don Andrea Stara», ha detto monsignor Saba, «nella successione e nella continuità del ministero si esprime l’indole pastorale della chiesa in cui Cristo vive e e opera per mezzo di coloro ai quali il vescovo affida una porzione del suo gregge».

Don Stara ha benedetto i fedeli presenti nella parrocchia, alla presenza dei gruppi scout Agesci di Porto Torres. La cerimonia si è conclusa con un momento conviviale.

