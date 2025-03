Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha disposto tramite ordinanza, le operazioni di estumulazione ordinaria, presso il cimitero comunale di via Balai, di ben 32 resti mortali tumulati in loculi e ossari con concessioni trentennali scadute e non rinnovate dai legittimi concessionari o dagli eredi aventi titolo.

Misure rese necessarie rendere disponibili nuovi spazi, al fine di riutilizzare il patrimonio esistente, a causa della carenza di loculi.

Per consentire tali operazioni, eseguite a cura della Eureka S.r.l., aggiudicataria del servizio di gestione dei cimiteri comunali, e coordinate dai responsabili del servizio cimiteriale del Comune e della stessa società, il cimitero di Balai resterà chiuso nel periodo dal 17 al 26 marzo, nei giorni di lunedì 17 e 24 marzo, martedì 18 e 25 marzo, mercoledì 19 e 26 marzo, dalle ore 8 alle 13.

Secondo l’ordinanza in presenza di resti mortali non completamente mineralizzati, questi verranno avviati alla cremazione presso i tempi crematori locali e le ceneri deposte in apposite urne cinerarie, collocate all'interno dell'ossario comune per la durata di 5 anni.

Inoltre stabilito che le operazioni devono essere condotte in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, prevedendo con largo anticipo l’affissione presso gli ingressi principali del cimitero, di avvisi pubblici che disciplinano la chiusura temporanea del cimitero.

