Il Comune di Porto Torres cerca una guida per la società in house Multiservizi. L’ente ha indetto una selezione per il conferimento di incarico di amministratore unico dell’azienda incaricata a svolgere le attività di manutenzione e una serie di servizi nel territorio comunale. Un ruolo chiave nella gestione di una società cresciuta negli anni e che ora si prepara a findersi con la Multiss, la società partecipata della Provincia di Sassari. Il mandato dell’amministratore unico ha una durata di tre anni.

Ai candidati è richeisto un diploma di laurea magistrale/specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento degli studi universitari in ingegneria, economia, giurisprudenza oppure altro titolo equivalente. La costituzione di una società a responsabilità limitata a socio unico, con capitale interamente detenuto dal Comune risale al 2017, una decisone presa a seguito di una delibera del consiglio. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del prossimo 23 maggio.

