Fissato per venerdì 10 maggio alle 11.30 l’incontro in videoconferenza tra i capigruppo del consiglio comunale di Porto Torres e l’avvocato Francesco Manna, rappresentante di Eni per le Istituzioni locali, la società che gestisce gli impianti nell’area industriale.

La call è stata programmata nella sala capigruppo, in accordo con il presidente del consiglio comunale, Franco Satta, per decidere la giornata di confronto diretto, i tempi e le modalità della seduta aperta del consiglio con i rappresentanti delle tre aziende del colosso industriale – Matrìca, Versalis ed Eni Rewind – un’occasione per offrire un quadro aggiornato delle attività svolte dalla multinazionale nell’area industriale e nel sito di interesse nazionale, dove sono in corso le bonifiche, con riferimento a tutti i punti all’ordine del giorno indicati dall’amministrazione comunale.

«Un colloquio abbastanza costruttivo – ha detto Franco Satta - che ci premetterà di avere un aggiornamento sul piano di dismissione impianti e lo stato delle bonifiche, comprese le prospettive della piattaforma di trattamento».

