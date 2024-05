Vandalizzata per la terza volta, presa di mira dagli incivili del fine settimana. La panchina dell'amore, collocata nel parco di Balai, sul lungomare di Porto Torres, è stata danneggiata.

Tra sabato e domenica ancora una volta bande di ragazzini hanno strappato i cuori che la caratterizzavano e li hanno scaraventati a terra, per divertimento o per noia, uno sport evidentemente molto praticato da chi non rispetta il patrimonio pubblico. Non contenti si sono poi accaniti sulla struttura della panchina che è stata in parte divelta dai punti di sostegno che la tenevano stabile al suolo.

La panchina in legno è stata realizzata dal personale della Multiservizi, società in house del Comune di Porto Torres, e sistemata in uno spazio meraviglioso a pochi passi dalla spiaggia di Balai.

Uno sfondo suggestivo per coloro che amano fotografare i paesaggi seduti sul belvedere, immagini romantiche che celebrano l’amore in un contesto da preservare, lungo il litorale, che evidentemente qualcuno ha voluto distruggere.

