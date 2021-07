Una finestra completamente divelta diventata come una sorta di canestro, presa di mira da bande di ragazzi che alla sera si ritrovano e danno sfogo a comportamenti illeciti. La Torre Aragonese, simbolo culturale e storico della città di Porto Torres, ancora una volta è stata vandalizzata: le finestre ormai senza più protezione favoriscono l’accesso di volatili che, insieme al materiale e ai pezzi di pali segnaletici sradicati e lanciati all’interno da ignoti incivili senza controllo, hanno creato una discarica che necessita di una bonifica urgente.

La Torre patrimonio architettonico del 1300 ha bisogno di un pronto intervento per un giusto riconoscimento alla sua dignità e al suo valore storico. Gli stessi scalini sono divenuti una trappola per chiunque tenti di salire e raggiungere l’ingresso anche solo per una foto, gradini di accesso alla torre staccati e divenuti pericolosi. Il monumento, che ha oltre settecento anni di storia, si trova all’interno dell’area concessa dall’Autorità di sistema portuale al Comune di Porto Torres e ora invoca pene amministrative importanti e l’installazione di nuove telecamere, oltre ad una maggiore sensibilizzazione e divulgazione culturale di quello che è il suo vero significato storico.

