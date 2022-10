Le criticità strutturali riscontrate sul ponte Vespucci, durante l’esecuzione del lavori avviati per ristrutturare l’opera pubblica, che conduce all’area produttiva di Porto Torres, hanno comportato la necessità di introdurre alcune modifiche al progetto originario e di realizzare ulteriori lavorazioni non previste originariamente.

L’intervento complessivo di manutenzione straordinaria diretto a migliorare la rete stradale e l’infrastruttura che rappresenta il raccordo per la viabilità verso l’area industriale, il porto e il centro della città di Porto Torres, ammonta a 300mila euro.

Da un esame approfondito dello stato di conservazione dei copriferri delle travi prefabbricate del ponte, è stato riscontrato un principio di corrosione sulle parti più superficiali, aspetto che rende necessario intervenire tempestivamente per scongiurare deterioramenti più gravi. Inoltre come rilevato dal direttore dei lavori, Pietro Paolo Mossone, si è rilevata la necessità di un’importante revisione dell’impianto delle acque meteoriche che è causa di allagamenti della strada e delle alterazioni dei pilastri a causa dell’acqua che cola. In terzo luogo è emersa l’esigenza di procedere con la sostituzione dei parapetti sul marciapiede di valle, in quanto gravemente compromessi dalla corrosione e non più in grado di svolgere la loro funzione di contenimento per la sicurezza dei passanti.

