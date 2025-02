Il Comune di Porto Torres attiva lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che resterà attivo fino al 28 febbraio. Un modo per offrire ai cittadini di Porto Torres la possibilità di potranno usufruire del servizio di attivazione presso lo sportello al primo piano del Palazzo del Comune in piazza Umberto I, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

A fornire quello che è un vero e proprio supporto ai cittadini meno pratici nell’utilizzo della tecnologia sono gli studenti e le studentesse dell’istituto Alberghiero di Sassari, impegnati nel progetto di Alternanza scuola-lavoro, attualmente definito PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento), coordinato dalle istituzioni scolastiche e dall'area digitalizzazione.

Anche quest’anno, infatti, il Comune ha attivato i percorsi formativi avviando la collaborazione con l’Istituto Professionale e accogliendo gli studenti che, sotto la supervisione del personale comunale, stanno svolgendo con entusiasmo il ruolo di facilitatori, aiutando così gli utenti a generare lo Spid che consente di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni in modo semplice e sicuro. «L’amministrazione comunale attraverso questa iniziativa che si accompagna agli altri servizi digitali attivati recentemente, come l’assistente virtuale Iulia e altri in fase di definizione, sta consolidando sempre più il contatto diretto con i propri cittadini spiega Alessandro Carta, assessore alla Programmazione - investendo importanti risorse che seguono un doppio binario: da un lato rafforza la transizione digitale per migliorare l’efficienza e l’accessibilità dei servizi pubblici e ottimizza l’operatività dell’ente e, dall’altro, supporta i cittadini che utilizzano meno gli strumenti informatici. Ringraziamo quindi tutti i ragazzi per il lavoro che stanno svolgendo con impegno e il nostro personale amministrativo per il supporto».

