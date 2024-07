L’appuntamento con “Quartieri, oggi e domani” ritorna domani, mercoledì 31 luglio alle ore 20 presso il Quartiere Monte Angellu, nell'atrio Comita della Basilica di San Gavino, a Porto Torres. Sarà presente Giuseppe Salis, Project designer e project manager, si occupa di strutturare interventi di potenziamento delle competenze di tutti i portatori di interesse nello sport come agenzia di educazione ed inclusione.

Farà sperimentare attraverso delle attività ludiche e parlerà di sport, di regole, di come sia importante sentire che vincere la competizione non ha alcun valore, se non lo si fa rispettando le regole, parlerà anche di drop out sportivo giovanile e di come le famiglie possono contribuire a minimizzare i rischi. Ideato dall'associazione Circolare - che si occupa di educativa non formale attraverso il gioco del circo e della pedagogia del gioco - il progetto prevede, nelle diverse serate, l'intervento di professionisti nel campo dell’educazione, della psicologia e della pedagogia, ospiti esterni all’associazione che si occupano di attività ed educativa di strada, e artisti circensi.

