La compagnia barracellare di Porto Torres ha individuato il responsabile di una discarica indiscriminata a Ponte Pizzinnu, una zona dell’agro disseminata di rifiuti.

L’amministrazione comunale, attraverso la società Multiservizi, ha effettuato la pulizia dell’area, già bonificata diverse volte in passato, purtroppo sempre infettata da immondizia di ogni genere, compresi elettrodomestici, materiale di risulta, plastica e vetro. Ma questa volta una persona incivile si è superata, non solo per la quantità di materiale abbandonato, ma perché involontariamente in mezzo ai rifiuti ha gettato un documento che ha permesso di identificarlo, rintracciarlo e sanzionarlo.

Le divise verdi sono così risalite al responsabile che, invece di effettuare a casa la raccolta differenziata, ha preferito recarsi di notte in quel luogo deserto e buttare nelle campagne rifiuti di ogni sorta.

Immediata la notifica di una multa salata per aver deturpato la zona, una sanzione amministrativa di 600 euro, la misura massima prevista per tali reati che i nemici dell’ambiente continuano a commettere indisturbati.

I barracelli nei giorni scorsi avevano provveduto a sanzionare altre due persone rintracciate grazie ad una serie di indagini svolte in collaborazione con la Polizia locale.

