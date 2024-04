Ex consigliere e già presidente del consiglio comunale nell’amministrazione pentastellata di Porto Torres, guidata dal sindaco Sean Wheeler, ora Gavino Bigella cambia casacca e aderisce al Partito Socialista Italiano. Il distacco con la casa madre dei 5 Stelle era già avvenuto da mesi, ma solo nei giorni scorsi è stato ufficializzato l’ingresso nel Psi.

«Dopo alcuni incontri conoscitivi con il segretario provinciale Bruno Dessena, sono stato incaricato come coordinatore per la creazione di un gruppo provinciale giovanile», spiega Bigella, «l'adesione al partito avviene dopo due anni di riflessioni necessarie al fine di metabolizzare l'uscita dal M5S a causa delle numerose vicissitudini interne che hanno allontanato, come me, numerosi attivisti locali».

Malumori che hanno spinto diversi esponenti 5 Stelle ad intraprendere altre strade. «L'adesione al Partito Socialista mi permetterà di svolgere politica attiva nel territorio continuamente e non solo a cavallo delle elezioni così come stava avvenendo nel M5S da troppo tempo», aggiunge Bigella «il mio ruolo di coordinamento provinciale inoltre mi permetterà di impegnarmi su più territori, senza dimenticare però Porto Torres, dove in coordinamento con la sezione locale, continueremo a portare avanti attività concrete».

© Riproduzione riservata