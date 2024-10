Gavino Bigella è stato eletto all’unanimità segretario del Partito socialista italiano della sezione di Porto Torres.

Sabato scorso presso la sede della Casa delle Associazioni si è svolto il primo congresso cittadino del Psi. Alla presenza di nuovi e vecchi iscritti si è parlato di temi ed azioni da mettere in atto per il futuro di Porto Torres. Bigella, ex consigliere 5Stelle e già presidente del consiglio comunale nella giunta del sindaco Wheeler, in seguito era confluito nel partito del garofano rosso. Durante la prima fase del congresso ci sono stati importanti contributi alla discussione da parte degli ospiti dell'evento, Benedetto Secchi, presidente del Flag nord Sardegna, Giuseppe Alesso, presidente dell'Associazione " Tuteliamo il golfo dell'Asinara", Alessandro Carta, assessore al Bilancio del comune di Porto Torres, Giampiero Madeddu, vice segretario comunale del Pd.Sono intervenuti anche i commissari provinciali del PSI, Vinicio Tedde, Roberto Desini, Giorgio Mellis che hanno sottolineato l'importanza di aver nuovamente una rappresentanza locale per il Psi.

Il Congresso è proseguito poi con gli interventi dei vari tesserati e simpatizzanti che a turno hanno espresso il proprio sentimento nei confronti del Partito, ricordando vecchie battaglie socialiste in città e indicando la rotta per la futura azione politica del PSI per Porto Torres e per il nord Sardegna.Prima di concludere i lavori, su proposta della coordinatrice dei lavori e delegata della direzione nazionale del partito, l'avvocata Pietrina Putzolu, si è votato per l'elezione del nuovo segretario cittadino.Durante il congressosono stati inoltre indicati eletti i membri del nuovo direttivo cittadino: Vincenzo Manca, Vannina Galfetti, Mariano Peddis, Giannetto Mura, Raimondo Zanda, Vittoria Secchi.

