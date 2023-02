Da ex attaccante della Torres, poi insegnante di attività motorie in pensione, Ioris Gasbarra, 66 anni, originario del Lazio, è finito dietro i banchi della maggioranza, nell’aula consiliare a Porto Torres. Il presidente del consiglio comunale Franco Satta ha formalizzato la surroga della consigliera dimissionaria Patrizia Arru e la convalida di Ioris Gasbarra alla carica di consigliere comunale del Partito Democratico.

Accolto dai componenti dell’assemblea civica, la sua prima seduta è stata salutata nel pomeriggio da un applauso, sia da parte degli esponenti di maggioranza che dell'opposizione. Ex bomber ha cominciato la sua carriera da calciatore all’età di 15 anni, un’attività sportiva di successo conclusa all’età di 30 anni.

Dopo aver giocato in diverse squadre del Lazio, ha militato nell’Olbia, passando per la Nuorese, la Torres e il Tempio, prima di finire nel Porto Torres. «Per me questa è una esperienza non nuova, anche se da tempo non ricopro un ruolo istituzionale importante come questo che cercherò di svolgere nel migliore dei modi», ha detto Gasbarra. Originario di Giulianello, nel Lazio, era stato eletto per la prima volta consigliere comunale a Rodi, in provincia di Latina, con 450 preferenze.

