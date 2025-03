Un progetto per riconvertire l’ostello della gioventù in un albergo a quattro stelle. Dopo tre bandi andati pressoché deserti, arriva la prima offerta per la gestione dell’Hostel Balai, la struttura ricettiva situata in via Benedetto Croce, che si affaccia sul Golfo dell’Asinara.

Il Comune di Porto Torres ha avviato la procedura per la valutazione della domanda pervenuta alla scadenza, il 10 marzo scorso, attraverso la nomina della commissione giudicatrice, composta dal dirigente ai Lavori Pubblici Massimo Ledda e da due funzionari dell'Ente, con il compito di accertare la regolarità tecnica dell’offerta e la correttezza del procedimento. Spetterà alla commissione se accettare la proposta di cambiare destinazione d’uso alla struttura, per trasformarla in un albergo a quattro stelle dotato di più stanze, con sala congressi e centro benessere.

Dopo tre fumate nere gli Uffici tecnici, in accordo con l’amministrazione comunale, avevano apportato alcune migliorie al bando per la concessione di valorizzazione dell’edificio, strutturato su due livelli, la cui durata della gestione è stabilita per un periodo di tempo non superiore ai 50 anni.

