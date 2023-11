Nuovi contributi economici per incentivare le adozioni dei cani ricoverati nei canili comunali e nelle strutture private. L’amministrazione comunale di Porto Torres ha erogato allo scopo risorse pari a 17mila euro sotto forma di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento degli animali presi in adozione dalle strutture comunali e convenzionate.

In particolare sono previsti 350 euro per ciascun cane ospitato nei canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè e 400 euro per ciascun cane ospitato nelle strutture private convenzionate.

L’incentivo viene corrisposto per tre anni, nel caso di cani di età compresa tra 0 e 10 anni.

Il contributo viene corrisposto alla morte dell’animale, nel caso di cani con un’età maggiore di 10 anni.

Le somme sono state inserite sul Bilancio di previsione 2023-2025, al fine di poter soddisfare le richieste di rimborso relative alle spese sostenute durante l’anno in corso e debitamente documentate, a seguito dell’adozione dei cani ricoverati presso i canili comunali e presso la struttura privata dell’Alta Nurra.

