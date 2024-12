«Sono felice ed emozionata per questo riconoscimento che non mi aspettavo e sono grata alla mia sezione per l’apprezzamento del mio impegno in varie iniziative della città nella quale ho scelto di vivere ed ho vissuto per la maggior parte del mia vita».

Queste le parole cariche di emozione di Antonia Orlando, ex insegnante di 90 anni e socia Fidapa sezione di Porto Torres, la stessa associazione che ha voluto conferirle un premio.

Definita "rivoluzionaria gentile", per la sua determinazione e onestà morale, Antonia Orlando è stata la protagonista dell’evento che si è celebrato ieri sera, presso la sala del Palazzo del Marchese, per un riconoscimento giunto alla sua terza edizione e istituito dalla Fidapa – sezione di Porto Torres, con il patrocinio del Comune, allo scopo di celebrare e omaggiare una donna turritana, di nascita o di adozione, distintasi nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, ma anche in campo sociale, associativo e sportivo.

La serata è stata introdotta dalla presidente della Fidapa di Porto Torres Maria Tindara Abramo, a cui sono seguiti i saluti della past presidente del Distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu, su delega dell’attuale presidente Gianna Ledda.

A delineare l’alto profilo di Antonia Orlando la sua ex allieva Patrizia Foddai, tra le socie fondatrici della sezione turritana della Fidapa: «È stata la prima presidente distrettuale della Fidapa, e come insegnante ha segnato in maniera positiva le nostre esistenze, ed io sono una di quelle studentesse allevate nel liceo scientifico da Antonia, un esempio da seguire e rispettare».

All’incontro sono intervenute la vicesindaca Simona Fois e la fidapina della sezione di Cagliari Liana Bilardi. Hanno partecipato anche il luogotenente dei carabinieri Giuseppe De Negri. L’evento è stato allietato dai musicisti Vincenzo Mozzillo e Cristian Ruzzeddu del Duo Ethos che hanno curato gli intermezzi musicali. L’appuntamento annuale ha visto premiate negli anni 2023 e 2022 due donne turritane, la ex sindaca Gilda Usai Cermelli e Pina Mancheddu, fondatrice di un’associazione per la lotta alla tossicodipendenza.

