Ultimati i lavori di messa a norma nell’area dell’Autoparco comunale, situato in località Li Pidriazzi a Porto Torres, per il conseguimento dell’agibilità. Si avvia l’iter di trasferimento della struttura, conferita dal Comune turritano al Consorzio Azienda trasporti pubblici A.T.P. di Sassari, come previsto nell’atto stipulato nel 2005.

Condizione del passaggio di proprietà del complesso immobiliare al Consorzio Atp è la messa in sicurezza di tutto l’impianto, a garanzia e salvaguardia del suo valore patrimoniale.

Il contratto di trasferimento ha previsto come quota di conferimento circa 1 milione e 200mila euro. La cessione all’effettivo proprietario è subordinata all’intervento di bonifica all’interno dell’autoparco, ex sede e cantiere della società in house Multiservizi, che dovrà essere risanata da detriti e altro genere di rifiuti così come rilevato dai carabinieri del Noe.

