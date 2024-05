Lesioni strutturali, crolli e pericoli per persone o cose nell’area occupata dal fabbricato industriale dell’ex ditta Sarda Laterizi, una delle tante aziende dismesse nella zona produttiva di Porto Torres. L’immobile, che occupa uno spazio importante in via Marco Polo, perde pezzi. Le strutture del porticato, a ridosso della strada, presentano evidenti segni di dissesto statico con crepe e lesioni di vario tipo che interessano travi e pilastri. La segnalazione è giunta dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari che ha provveduto a comunicare al Comune la situazione di rischio dell’immobile.

Il porticato appare a rischio di crollo ed il piano soprastante potrebbe in tale caso invadere la corsia stradale con possibile pericolo per i mezzi che vi transitano. Il Consorzio industriale ha chiesto un intervento dell’Ente, al fine di sollecitare la proprietà ad eseguire con urgenza la messa in sicurezza della struttura.

Il sindaco Massimo Mulas non ha esitato a firmare l’ordinanza in cui si obbliga la società Trans Isole srl, proprietà dell’immobile, la immediata messa in sicurezza. Nel provvedimento si chiede al titolare dell’azienda di eseguire i lavori atti al consolidamento ed al risanamento dello stesso, al fine di scongiurare il rischio di possibili cedimenti. L’azienda Sarda Laterizi era nata nella zona industriale negli anni settanta, specializzata nella produzione di laterizi e materiali edili.

© Riproduzione riservata