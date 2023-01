Grave lutto a Porto Torres. Dopo una lunga malattia è morto Efisio Belmonte. Uno dei volti più conosciuti e popolari in città e nel territorio. Aveva 68 anni.

Ex autista, il suo nome è legato al mondo della politica. Militante comunista da sempre, è stato consigliere comunale negli anni ‘80 nelle fila del PCI e successivamente in quelle di Rifondazione comunista. Sempre tra i consiglieri più votati.

Efisio Belmonte amava stare in mezzo alla gente e per questo era amatissimo, anche dai suoi avversari politici, per via della sua grande simpatia, generosità e intelligenza. Dall'eloquio prorompente in Consiglio comunale,si è sempre distinto in difesa dei più deboli e nella salvaguardia dei posti di lavoro. Nonché in tutte le lotte operaie. Un militante politico 24 ore su 24, come quelli di una volta. Qualche anno fa la brutta malattia, che lo ha stroncato lentamente. Si può tranquillamente affermare che oggi Porto Torres perda uno dei suoi figli più cari e carismatici.



© Riproduzione riservata