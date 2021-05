Libera dal virus, senza contagi da circa un mese, con un solo positivo, ricoverato da tempo, e zero persone in quarantena: Porto Torres è praticamente Covid free. Gli ultimi casi in città erano fuori pericolo già dalla scorsa settimana e al momento non si conta alcun caso Covid.

Da lunedì i medici di base saranno operativi per avviare la vaccinazione domiciliare dei soggetti allettati e impossibilitati a uscire di casa, utilizzando le fiale che giornalmente ritireranno nell'Hub di Promocamera. La campagna straordinaria sarà finalizzata per vaccinare nei tre giorni dell'11, del 12 e del 13 giugno i cittadini turritani tra i 40 e i 79 anni, con una particolare attenzione ai pochi soggetti over 80 che ancora non hanno ricevuto il siero.

L’Open day sarà allestito al PalaMura. Nei prossimi giorni, anche in base all'andamento della vaccinazione degli allettati, verrà confermata la data e indicate le modalità di prenotazione e accesso alla somministrazione. L’accordo è stato raggiunto in seguito all’incontro in Municipio tra il sindaco Massimo Mulas, il responsabile Ats per l'emergenza Covid del Nord Sardegna, Marco Guido, e i medici di medicina generale di Porto Torres.

