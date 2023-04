A Porto Torres si allarga pericolosamente la vicenda dei due pitbull che ieri, eludendo la custodia dei padroni, sono usciti dall'abitazione di via Mannu, hanno ucciso un gatto ed hanno tenuto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di qualsiasi passante, compresi i bambini.

Spunta infatti l'inquietante testimonianza di R.P, un'anziana pensionata di 86 di Porto Torres, che vive nella confinante via Monte Agellu.

«Stavo camminando rientrando a casa - racconta la donna - quando da dietro ho sentito una forte spinta, poi una grande fitta alla coscia sinistra ed un robusto pitbull bianco e nero con la bocca spalancata. Stavo cadendo, ma per fortuna c'era un camion vicino a cui mi sono appoggiata. Poi il pitbull, molto robusto, insieme ad un altro pitbull bianco è stato distratto da qualcosa e i due animali si sono precipitati verso un cespuglio, dove hanno ucciso in un baleno un gatto di colore rossastro. Sembravano belve. Io, spaventatissima, pur zoppicante, mi sono diretta a casa. Mi sono rinchiusa e quasi sotto choc non ho chiamato nessuno».

«Oggi però - continua l’anziana - ripresa dallo spavento andrò dal medico a farmi curare le ferite e dai carabinieri ad esporre denuncia. Mi è andata bene, se non fossero stati distratti da quel gatto, quei due pitbull avrebbero potuto uccidermi. Mi sono salvata per questo». «Erano - conclude - troppo forti e aggressivi per me».

