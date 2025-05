Un gesto che potrebbe salvare vite umane, segno di grande responsabilità civica compiuto nei giorni scorsi dallo Studio Nali, realtà attiva nell’amministrazione condominiale a Porto Torres, che ha donato un defibrillatore alla scuola primaria Castellaccio Borgona. L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire concretamente alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico, in un’ottica di prevenzione e tutela della salute pubblica. La donazione è stata accolta con entusiasmo dalla dirigente scolastica Anna Rita Pintadu, che ha ringraziato per la sensibilità dimostrata. Il vicesindaco Alessandro Carta ha facilitato le procedure amministrative necessarie per completare la donazione.

«Non si tratta di un gesto per vantarsi, ma di un piccolo contributo che speriamo possa ispirare altri cittadini, professionisti e aziende a fare lo stesso per la propria comunità», ha dichiarato Luca Nali, amministratore e promotore dell’iniziativa. Il defibrillatore sarà ora a disposizione del plesso scolastico Castellaccio Borgona in via Principe di Piemonte e, se necessario, della collettività, diventando un presidio potenzialmente salvavita. Lo Studio Nali conferma così il proprio impegno anche oltre l’ambito professionale, promuovendo azioni concrete in favore del territorio in cui opera quotidianamente.

