Un vecchio tendone sporco e senza alcun comfort per i pazienti che attendono il loro turno per la visita alla Guardia medica presso il Poliambulatorio Asl Andriolu, a Porto Torres.

Le lamentele sono quotidiane. «All’interno due sedie sgangherate, e le persone in fila al freddo. Tra queste anche una bambina costretta a sopportare queste condizioni inaccettabili insieme ad atri utenti», lamenta Davide Tellini, ex assessore del Comune di Porto Torres, protagonista insieme alla figlia maggiorenne di un episodio che definisce «una vergogna». «È uno scenario indegno, - aggiunge - che mi spinge a pormi una domanda: viviamo davvero in una città civile o in un paese del terzo mondo? Eppure basterebbe così poco, sarebbe sufficiente acquistare un container riscaldato che possa fungere da sala d’attesa temporanea, oltre a garantire decoro nello spazio antistante la struttura sanitaria e allo stesso tempo quella dignità di cui hanno diritto i pazienti tutti: dai bambini agli anziani».

Nei giorni scorsi era stato il consigliere Sebastiano Sassu a chiedere all’amministrazione comunale di trovare una soluzione ai disagi sopportati dagli anziani, durante l’attesa del turno davanti al Poliambulatorio, un posto sicuro dove attendere il medico, in luogo di un gazebo inadeguato a garantire il riparo dal freddo, durante il periodo invernale.

